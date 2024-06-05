Ladik Müftüsü Menceloğlu'ndan kurban bağışı çağrısı
Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu, vatandaşları Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim kampanyasına katılmaya davet etti.
Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu, vatandaşları Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim kampanyasına katılmaya davet etti.
Menceloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfının, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olduğunu belirtti.
İlçede Merkez Camisi'nde kurulan kurban bağış standında makbuz karşılığında kurban bağışı alındığını aktaran Menceloğlu, ayrıca "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" internet adresleri ile PTT ve anlaşmalı banka şubelerinden de bağış yapılabileceğini anlattı.
Menceloğlu, "Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi karban bağış kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Rabb'im hayırsever halkımızın yaptığı ve yapacak olduğu tüm yardımları kabul etsin." ifadesini kullandı.
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