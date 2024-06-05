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        Ladik Müftüsü Menceloğlu'ndan kurban bağışı çağrısı

        Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu, vatandaşları Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim kampanyasına katılmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:02
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        Ladik Müftüsü Menceloğlu'ndan kurban bağışı çağrısı
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        Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu, vatandaşları Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim kampanyasına katılmaya davet etti.

        Menceloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfının, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olduğunu belirtti.

        İlçede Merkez Camisi'nde kurulan kurban bağış standında makbuz karşılığında kurban bağışı alındığını aktaran Menceloğlu, ayrıca "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" internet adresleri ile PTT ve anlaşmalı banka şubelerinden de bağış yapılabileceğini anlattı.

        Menceloğlu, "Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi karban bağış kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Rabb'im hayırsever halkımızın yaptığı ve yapacak olduğu tüm yardımları kabul etsin." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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