Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine belirlenen aracı takibe aldı.
İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde aracı durduran ekipler, 5 bin 600 doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan K.B. (35) isimli kadın ile İ.B. (38) emniyete götürüldü.
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