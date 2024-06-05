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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:29
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine belirlenen aracı takibe aldı.

        İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde aracı durduran ekipler, 5 bin 600 doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan K.B. (35) isimli kadın ile İ.B. (38) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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