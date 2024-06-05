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        Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:01
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        Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Vezirköprü HEM Müdürü Mustafa Kaya, HEM binasındaki serginin açılışındaki konuşmasında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılından bu yana haziranın ilk haftasının Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlandığını belirtti.

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Halk eğitimi alanı toplum kadar geniş, hayat kadar çeşitlidir. Bu manada halk eğitimi lüks değil, bireylerin mutluluğu için yerine getirilmesi gereken bir hizmettir" sözlerinin halk eğitimi merkezlerinin amaçlarını en güzel şekilde ifade ettiğini anlatan Kaya, herkese her zaman, her yerde, herkes için eğitim olanağı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

        Eğitim öğretim yılında çeşitli yerlerde 553 kurs açıldığını ve 10 bin 92 kursiyerin belge almayı hak ettiğini dile getiren Kaya, desteğini esirgemeyen Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve Milli Eğitim Müdürü Resul Özata'ya teşekkür etti

        Daha sonra açılışı yapılan sergi, katılımcılarca gezildi.

        Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Vedat Kınay, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Şeyhmus Daş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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