Samsun'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle defile düzenledi

Etkinliğe Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı.

Tekkeköy Anaokulu tarafından, "Biz Dünyayı Çok Sevdik Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık poşet, kağıt, plastik ve çeşitli malzemelerden hazırladıkları tasarımları önce tanıttı, ardından kıyafetlerle defile sundu.

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