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        Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla "Samsun Kahvaltısı sunumu" yapıldı

        Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla "Samsun kahvaltısı sunumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:33
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        Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla "Samsun Kahvaltısı sunumu" yapıldı
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        Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla "Samsun kahvaltısı sunumu" gerçekleştirildi.

        Samsun Valiliği tarafından Ladik Ambarhan Restoran'da kentin tescilli ürünleri ile "Samsun kahvaltısı" sunumu yapıldı.

        Kahvaltıda Bafra, Çarşamba, Terme pideleri, Alaçam koyun peyniri, Ladik manda yoğurdu, Çakallı menemeni, Salıpazarı kestane balı, Ladik kuşburnu marmelatı, çökelek, gözleme, haşhaşlı ürünler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Etkinlikte Ladik Kadın Kooperatifi de ilçenin yerel yemeklerinin sunulduğu stand açarak tanıtım yaptı.

        Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Ladik Kaymakamı Merve Kartal ile diğer ilçelerin kaymakamları katıldı.

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