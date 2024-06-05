Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla "Samsun Kahvaltısı sunumu" yapıldı

Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Ladik Kaymakamı Merve Kartal ile diğer ilçelerin kaymakamları katıldı.

Etkinlikte Ladik Kadın Kooperatifi de ilçenin yerel yemeklerinin sunulduğu stand açarak tanıtım yaptı.

Samsun Valiliği tarafından Ladik Ambarhan Restoran'da kentin tescilli ürünleri ile "Samsun kahvaltısı" sunumu yapıldı.

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