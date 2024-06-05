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        Samsun'da ses sistemine zulalanmış 1 kilogram uyuşturucu bulundu

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kargo ile gönderilen araç ses sistemine zulalanmış 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:48
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        Samsun'da ses sistemine zulalanmış 1 kilogram uyuşturucu bulundu
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kargo ile gönderilen araç ses sistemine zulalanmış 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde kargoyu alan kişiyi yakaladı. Narkotik köpeği Sam'ın eşliğinde pakette yapılan aramada, araç ses sistemi içine gizlenen 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ç.Y. (43) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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