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        Tekkeköy'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:48
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        Tekkeköy'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 95 yaşında vefat eden Kore gazisi Ahmet Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

        Yaşlılık nedeniyle evinde vefat eden Şahin için Büyüklü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze namazının ardından Şahin, Büyüklü Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene Şahin'in ailesi, Kaymakam Polat Kara, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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