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        Havza'da YKS Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Havza'da YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:51
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        Havza'da YKS Koordinasyon Kurul toplantısı yapıldı
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Havza'da YKS Koordinasyon Kurul Toplantısı düzenlendi.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sınav öncesi, sınav süresi ve sınav sonrası alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Ayvat, sınavla ilgili gerekli her türlü tedbirin alınacağını belirterek, "Adaylarımızın sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri önemli bir husus. Sınav günleri İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Adaylarımız saatinden önce sınav binalarında olsun. Bütün yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli. Gerek belediyemiz, gerekse diğer tüm kurumlarımız sınav için tedbirlerini aldı. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

        Toplantıya ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ile diğer ÖSYM Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldılar.

        ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilk oturumu cumartesi günü gerçekleştirilecek 2024 YKS olan 2024 Temel Yeterlilik Testine ilçede 10 binada 1052’si kız, 942’si erkek olmak üzere toplam bin 994 aday girecek. Pazar günü öğleden önce gerçekleşecek 2024 Alan Yeterlilik Testine 433’ü erkek, 658’si kız toplam 1091 aday 5 binada, öğleden sonra gerçekleşecek 2024 Yabancı Dil Testine ise 2 binada 25’i erkek, 49’u kız olmak üzere toplam 74 aday girecek.

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