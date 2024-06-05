Bafra Gençlik Merkezi'nde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliği yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Gençlik Merkezi'nde seminer düzenlendi ardından çevre temizliği yapıldı.

Seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli çevre sağlığı uzmanları tarafından çevre kirliliği, çevrenin korunmasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan yaptığı açıklamada "Temiz bir dünya için temiz bir çevreye ne kadar ihtiyaç duyduğumuz ve çevre duyarlılığı hakkında gençlerimizi bilinçlendirmeyi amaçladığımız programımıza ilgi gösteren gençlere ve sunum yapan İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerine çok teşekkür ederim." dedi.