Toulosue'dan Samsunspor akademisine ziyaret

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol akademisini, Fransız futbol kulübü Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor ile Toulouse Kulübü arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve Futbol Akademi Koordinatörü Julien Lacour'un Yılport Samsunspor Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Samsunspor Futbol Akademesi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleriyle yapılan görüşmede, stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.