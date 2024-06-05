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        Toulosue'dan Samsunspor akademisine ziyaret

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol akademisini, Fransız futbol kulübü Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:50
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        Toulosue'dan Samsunspor akademisine ziyaret
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol akademisini, Fransız futbol kulübü Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret ziyaret etti.

        Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor ile Toulouse Kulübü arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve Futbol Akademi Koordinatörü Julien Lacour'un Yılport Samsunspor Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

        Samsunspor Futbol Akademesi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleriyle yapılan görüşmede, stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

        Toplantıda gelecek sezonun planlaması ve yapılanması hakkında görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

        "Kulübümüz bünyesindeki antrenörlerimizin değişim programı adı altında gelişimlerine ve değişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilmesi, Toulouse Akademisi'ni yaş grup antrenörlerimizin ziyaretleri ile birlikte kulübümüz bünyesinde yer alan değerli ve hedef oyuncuların dönemsel olarak Toulouse Akademi yaş gruplarında antrenmanlara dahil olmaları konuları karara bağlandı. Bununla birlikte özellikle küçük yaş gruplarımızın takım halinde Toulouse Akademi ile ikili turnuva ve müsabaka ve farklı antrenman modellerinin uygulandığı çalışmaların yapılması konularında etkinlik takvimleri oluşturuldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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