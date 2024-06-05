Samsun'da öğrenciler "Gazze için nöbet alanı"nı ziyaret etti
Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, "Gazze için nöbet alanı"nı ziyaret etti.
Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, "Gazze için nöbet alanı"nı ziyaret etti.
Bafra Gençlik Merkezi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla oluşturulan "Gazze için nöbet alanı"na ziyarette bulundu.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, burada yaptığı açıklamada,"Gençlerde Gazze'de devam eden soykırıma karşı duyarlılık oluşturmak ve onları bilinçlendirmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Etkinlikte emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Akan mazlum kanının durdurulması için neler yapılmalı, bizler neler yapabiliriz, bu bilinci oluşturmak çok önemli, katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.
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