Samsun'da kaymakam ve öğrenciler çöp topladı

Etkinlikte katılımcılar ile birlikte çöp toplayan Kaymakam Köksal, çevre temizliği konusunun önemine işaret etti.

Tongel Dağı mevkisinde bulunan mesire alanları ve ormanlık bölgede gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine, Kaymakam Köksal, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personelleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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