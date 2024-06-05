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        Samsun'da sıcaktan bunalarak bir aracın altında giren yılan doğaya salındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde sıcaktan bunalarak bir kamyonetin altına giren yılan, vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarılarak itfaiye ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:11 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:11
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        Samsun'da sıcaktan bunalarak bir aracın altında giren yılan doğaya salındı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde sıcaktan bunalarak bir kamyonetin altına giren yılan, vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarılarak itfaiye ekiplerine teslim edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir açık otoparkta bulunan vatandaşlar, sıcaktan etkilenen yılanın araçların altına girerek gölgelendiğini fark etti.

        Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, bir kamyonet altında bulunan yılanı çıkararak itfaiye ekiplerine teslim etti.

        Muhafaza altına alınan yılan, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.

        Yılanın otoparkta hareket edişi, vatandaş tarafından bulunduğu yerden çıkarılışı ve doğaya salındığı anlar ise bir kişi tarafında cep telefonu ile kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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