Samsun'da sıcaktan bunalarak bir aracın altında giren yılan doğaya salındı

Yılanın otoparkta hareket edişi, vatandaş tarafından bulunduğu yerden çıkarılışı ve doğaya salındığı anlar ise bir kişi tarafında cep telefonu ile kaydedildi.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, bir kamyonet altında bulunan yılanı çıkararak itfaiye ekiplerine teslim etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir açık otoparkta bulunan vatandaşlar, sıcaktan etkilenen yılanın araçların altına girerek gölgelendiğini fark etti.

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