Uzman Çavuş Musa Bayrak şahadetinin 9. yılında kabrinde başında anıldı

Programa, Bafra ilçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Çağım Barış Türüdü, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ile şehidin yakınları ve vakıf üyeleri katıldı.

Türk Diyanet Vakıf Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ile vakfın fahri imamı Necattin Boyun'un okudukları Yasin-i Şerif sonrası dualar edildi.

Ağrı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken 5 Haziran 2015'te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, meydana gelen silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın, Bafra Şehitliği’ndeki kabri başında sevenleri bir araya geldi.

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