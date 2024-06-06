Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 6 yılda 22 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen Okullararası Atık Yağ Toplama Kampanyası kapsamında 6 yılda 22 ton atık yağ, geri dönüşüme kazandırıldı.

Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 6 yıldır Okullararası Atık Yağ Toplama Kampanyası gerçekleştiriliyor.

Kampanya kapsamında bu yıl düzenlenen yarışmada 592 kilogramla en fazla atık yağı toplayan Atatürk İlkokulu'na yazıcı, en fazla atık yağ getiren 15 öğrenciye bisiklet ya da tablet, 6 öğrenciye de Samsunspor forması hediye edildi.

Tekkeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli Büşra Aşkın, belediye binasında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Dünya Çevre Haftası'nda Tekkeköy Belediyesi olarak çevreye fayda sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kampanyaya okullarda geri dönüşüm konusunu eğitim vererek başladıklarını belirten Aşkın, "Bugüne kadar yaklaşık 6 bin öğrenciye eğitim verdik. Eğitimlerde atık yağın zararlarına da değindik. Bitkisel atık yağların su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğunu, 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini anlattık. Hemen ardından bitkisel atık yağ toplama yarışmamızı başlatarak geri dönüşümünü sağladık. Bugüne kadar toplam 22 ton bitkisel atık yağ toplayarak önemli bir çevre kirliliğinin önüne geçmiş olduk. Bu yağların geri dönüştürülmesine katkı veren tüm öğrenci kardeşlerini gönülden tebrik ederim." dedi.