Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Nesli tehlike altındaki 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Amasya Yedikır Üretim İstasyonu'nda üretilen ve marka takılan mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nesli tehlike altındaki 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Amasya Yedikır Üretim İstasyonu'nda üretilen ve marka takılan mersin balığı yavruları Yeşilırmak'a bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, balıkların salımı sırasında yaptığı açıklamada, Karadeniz çevresindeki ülkelere de mersin balığı salımı ile ilgili bilgi verildiğini söyledi.

        Yılmaz, "Bu balıklar gerek bizim balıkçılar tarafından gerekse diğer ülkelerdeki balıkçılar tarafından yakalandığı an tekrar bize haber etmek şartıyla suya iade ediliyor. Böyle bir sorumluluk içerisinde bir proje bu. Ülkemizde Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya'da ciddi manada bu balıklar bulunuyordu, zamanla küresel ısınma ve av baskısıyla bu kaynaklar zayıfladı. Biz kaynaklarımızı korumak ve artırmak için markalandırılan 5 bin adet mersin balığını bu kaynaklara bırakıyoruz." dedi.

        Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da mersin balıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için balıklandırma çalışmalarının önemli olduğunu aktardı.

        Türkiye'de mersin balığının avlanmasının 1971 yılında kısıtlandığına ve 1997'de ise tamamen yasaklandığına işaret eden Sağlam, "Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir balık türümüzdür. Geçmişte Yeşilırmak'ta balığa rastlandığı söylenmekteydi ama bugünlerde hiçbir şekilde rastlanmıyordu. Mersin balığı tatlı suda yumurta bırakıp, yaşamını denizde sürdürüyor ve denizle mutlak bağlantılı yerlerde üretilmesi gerekiyor." diye konuştu.

        Yeşilırmak'ın, mersin balıkları için önemli bir üreme sahası olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

        "Fakat son yıllarda gerek stoklarının azalması, gerek çevre koşullarından dolayı Yeşilırmak'ta rastlanmamakta ya da nadir görülmektedir. Özellikle mersin morinası diye isimlendirilen türünden dünyaca ünlü ve ekonomik değeri yüksek olan beluga havyarı yapılmaktadır. Mersin balıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için balıklandırma çalışmaları önem arz etmektedir. Bu amaçla Amasya Yedikır Üretim İstasyonu'nda üretilen 5 bin mersin balığı yavrusunu Yeşilırmak'a saldık. Ülkemiz ve ilimiz balıkçılığı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bölge balıkçılarımızdan bu türün avlanmamasını, ağlarına takılan olursa da derhal suya geri bırakılmasını rica ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Samsun Kültür Yolu Festivali 8 Haziran'da başlayacak
        Samsun Kültür Yolu Festivali 8 Haziran'da başlayacak
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 6 yılda 22 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüme...
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 6 yılda 22 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüme...
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si t...
        GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si t...
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Uzman Çavuş Musa Bayrak şahadetinin 9. yılında kabrinde başında anıldı
        Uzman Çavuş Musa Bayrak şahadetinin 9. yılında kabrinde başında anıldı
        Samsun'da sıcaktan bunalarak bir aracın altında giren yılan doğaya salındı
        Samsun'da sıcaktan bunalarak bir aracın altında giren yılan doğaya salındı