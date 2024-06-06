Samsun'da motosikletten düşen ve otomobil çarpan genç öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde, motosikletten düşen ve otomobil çarpan genç hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde, motosikletten düşen ve otomobil çarpan genç hayatını kaybetti.
Abdullah Kartal (18) idaresindeki 55 JE 938 motosiklet, Çatalçam mevkisinde devrildi.
Bu sırada Karanfil T. yönetimindeki 61 ABB 507 plakalı otomobil, motosikletten düşen Kartal'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede Kartal'ın olay yerinde öldüğü anlaşıldı.
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