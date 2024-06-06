Samsun Kültür Yolu Festivali "Mozaiklerle Atatürk" atölye çalışmasıyla başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü ayağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali'nin etkinlik programı belli oldu.

Festival Düzenleme Komistesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı doğası, tarihi, kültürü, sanatı, turizmi, ekonomisi ve gastronomisiyle önde gelen şehirlerden Samsun olacak. Festivalde, 9 gün boyunca 30'dan fazla noktada, 500'den fazla etkinlik halkla buluşacak.

Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Samsun, 8-16 Haziran tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. Birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak Samsun Kültür Yolu Festivali, 8 Haziran Cumartesi günü "Mozaiklerle Atatürk" atölye çalışması ve ardından sergilenecek "Anadolu Mozaiği Giysi Koleksiyonu" defilesi ile başlayacak. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Samsunlular doyasıya eğlenecek. Batı Park'a kurulacak ana sahnede Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut, Cem Adrian ve Bengü en sevilen şarkıları ile Samsunlularla buluşacak.

Kentin birçok noktasında yer alan festival alanları farklı konserlere, söyleşilere, film gösterimlerine ve sahne etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpaze ile Samsunlular belirlenen farklı festival alanlarında sahne performansları ile buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alacak. - "Çoçuk Köyü"nde çocuklar için eğlenceli aktiviteler olacak

Bandırma Vapuru ve Doğu Park'a kurulacak birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" ile çocuklar gönüllülerince eğlenecek. Dokuz gün boyunca çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca "Çocuk Köyü"nde olacak.

Gastronomi zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan Samsun'da "Festival Lezzet Durağı" olarak 15 farklı nokta belirlendi. Samsun Kültür Yolu Festivali Lezzet Duraklarında yerli ve yabancı ziyaretçiler, asırlara dayanan lezzetleri hikayesiyle, malzemesiyle deneyimleme ve keşfetme imkanına sahip olacak. Aslı Hünel, Dolapdere Big Gang, Şükriye Tutkun, Gökhan Akar, Ercan Polat, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Eda Karaytuğ, Alper Kış, Grup Genç, 3 Hisar, Mustafa Akgül&Murat Doğru, Serdar Tuncer, Fatih Koca, Mehmet Kemiksiz, Aykut Kuşkaya gibi halkın beğenerek izlediği ve dinlediği ünlü isimler festival boyunca farklı tarihlerde verecekleri konser ve düzenleyecekleri etkinliklerle festivalde yer alacak.