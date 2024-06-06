Vezirköprü Belediyesi park ve bahçelerde budama çalışması yapıyor
Vezirköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve bahçelerde ağaç budama çalışması gerçekleştiriyor.
Vezirköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve bahçelerde ağaç budama çalışması gerçekleştiriyor.
İlçedeki caddelerde bulunan ağaçların yanı sıra park ve bahçelerdeki ağaçların budama işlemleri de yapılıyor.
Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye olarak yaz mevsimi ve önlerinde bulunan Kurban Bayramı öncesi cadde ve parklarda temizlik yaptıklarını anlatarak, "Hemşehrilerimizin her alanda yaşam kalitelerini yükseltmek ve konforlu hale getirmek amacıyla gece gündüz mesai yapacağız." dedi.
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