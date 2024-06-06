Vezirköprü Belediyesi park ve bahçelerde budama çalışması yapıyor

Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye olarak yaz mevsimi ve önlerinde bulunan Kurban Bayramı öncesi cadde ve parklarda temizlik yaptıklarını anlatarak, "Hemşehrilerimizin her alanda yaşam kalitelerini yükseltmek ve konforlu hale getirmek amacıyla gece gündüz mesai yapacağız." dedi.

İlçedeki caddelerde bulunan ağaçların yanı sıra park ve bahçelerdeki ağaçların budama işlemleri de yapılıyor.

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