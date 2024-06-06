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        Kavak'ta vatandaşlar Güven Göleti Aile Piknik Alanı'nda vakit geçiriyor

        Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:54
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        Kavak'ta vatandaşlar Güven Göleti Aile Piknik Alanı'nda vakit geçiriyor
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        Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, ilgi görüyor.

        Haziran ayının ilk haftasında ilçede hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar, mesire ve piknik alanlarında daha fazla vakit geçirmeye başladı.

        İlçenin tek mesire alanı olan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, Kavak dışında çevrea ilçelerden gelenleri de ağırlıyor.

        Pikniğin yanı sıra sosyal aktivitelere de cevap veren alanda spor çocuklar içinoyun alanları da bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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