Kavak'ta vatandaşlar Güven Göleti Aile Piknik Alanı'nda vakit geçiriyor

Pikniğin yanı sıra sosyal aktivitelere de cevap veren alanda spor çocuklar içinoyun alanları da bulunuyor.

İlçenin tek mesire alanı olan Güven Göleti Aile Piknik Alanı, Kavak dışında çevrea ilçelerden gelenleri de ağırlıyor.

Haziran ayının ilk haftasında ilçede hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar, mesire ve piknik alanlarında daha fazla vakit geçirmeye başladı.

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