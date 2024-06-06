Samsun'da kadınlara polisten KADES eğitimi
Samsun'un Yakakent ilçesinde toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında kadınlara KADES eğitimi verildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında kadınlara KADES eğitimi verildi.
Yakakent Halk Eğitimi Merkezince yapılan sergide polisler tarafından kadınlara KADES uygulaması anlatıldı.
Programda 80 broşür dağıtıldı, 36 kadının cep telefonuna KADES uygulaması indirildi.
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