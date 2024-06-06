Samsun'da 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timi ekipleri, 4 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.Ç'yi yürüttüğü çalışma sonucu yakaladı.

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