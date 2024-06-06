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        Samsun'da 6 yıldır aranan FETÖ firarisi yakalandı

        Samsun'un Terme ilçesinde 6 yıldır aranan FETÖ firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:05 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:05
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        Samsun'da 6 yıldır aranan FETÖ firarisi yakalandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde 6 yıldır aranan FETÖ firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme JASAT ekipleri, 2018 yılından bu yana FETÖ silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.Z'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        M.Z, ilçede saklandığı evde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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