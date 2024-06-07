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        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 08:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 08:54
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Barış T'nin kullandığı 55 JY 349 plakalı motosiklet, İsmet Paşa Mahallesi Zeki Müren Caddesi'nde Selahattin K. yönetimindeki 55 AJR 129 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan motosiklet sürücüsünü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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