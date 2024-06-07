Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Barış T'nin kullandığı 55 JY 349 plakalı motosiklet, İsmet Paşa Mahallesi Zeki Müren Caddesi'nde Selahattin K. yönetimindeki 55 AJR 129 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan motosiklet sürücüsünü Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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