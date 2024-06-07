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        Vezirköprü'de sıcak havalar yılan görülme vakalarını artırdı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılan vakaları arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:04
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        Vezirköprü'de sıcak havalar yılan görülme vakalarını artırdı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılan vakaları arttı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Vezirköprü İtfaiye Amirliğine bir günde üç yılan vakası ihbarı geldi. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılanlar, tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

        Vezirköprü İtfaiye Amiri Alper Çoruh, havaların aşırı derecede sıcak gitmesi nedeniyle yılan ihbarlarının arttığını belirterek, "Hafta başından bu yana beş yılan vakasına çıktık. Evlerde veya iş yerlerinde yılana rastlayan vatandaşlarımız hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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