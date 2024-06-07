Vezirköprü'de sıcak havalar yılan görülme vakalarını artırdı

Vezirköprü İtfaiye Amiri Alper Çoruh, havaların aşırı derecede sıcak gitmesi nedeniyle yılan ihbarlarının arttığını belirterek, "Hafta başından bu yana beş yılan vakasına çıktık. Evlerde veya iş yerlerinde yılana rastlayan vatandaşlarımız hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunsun." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Vezirköprü İtfaiye Amirliğine bir günde üç yılan vakası ihbarı geldi. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılanlar, tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

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