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        Samsun'da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

        Samsun'da Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına, sosyal medyadan yayımladıkları kliple tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:16
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        Samsun'da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki
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        Samsun'da Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına, sosyal medyadan yayımladıkları kliple tepki gösterdi.

        "Çok mu derdin var" adı verilen video klipte yer alan 13 öğrenci, Gazze'de yaşanan drama dikkati çekmek amacıyla önce "Bu yemeği sevmiyor musun?", "Çok çaresizim", "Sağlıklı beslenemiyorum", "Hiç umudum kalmadı", "Boykot etmesem ne olur ki?", "Çocukluğumu yaşayamıyorum" gibi yazıları, ardından da Gazze'de çekilen fotoğrafları gösteriyor.

        Okulda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Zeynep Söylemez, AA muhabirine, öğretmenler olarak Filistin'de yaşanan zulümle ilgili video çekmek istediklerini, bu konuda öğrencilerinden yardım aldıklarını söyledi.

        Görselleri hazırladıklarını ve buna uygun metinler yazdıklarını belirten Söylemez, okulun çevresinde belirledikleri noktalarda çekim yaptıklarını anlattı.

        Meslek dersi öğretmeni Elif Boydak ise Filistin söz konusu olunca öğrencilerinin çalışmada yer almak için gönüllü olduklarını dile getirerek, "Bize gelip, 'Hocam, bu konuyla ilgili farkındalık oluştursak' dediler. Biz de öğrencilerimizle koordineli şekilde sosyal platformlarda farkındalığı artıracak bir video hazırladık." ifadesini kullandı.

        Meslek dersi öğretmeni Şeyma Aydın ise çalışmada 13 görselin bulunduğunu, fotoğraflara uygun cümleler oluşturduklarını kaydetti.

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