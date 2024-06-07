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        Bafra Ovası'nda 100 bin dekar alana ekilecek kışlık sebze için hazırlıklar başladı

        Samsun'da bulunan Bafra Ovası'nda, kışlık sebze ekimi için hazırlıklara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:37
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        Bafra Ovası'nda 100 bin dekar alana ekilecek kışlık sebze için hazırlıklar başladı
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        Samsun'da bulunan Bafra Ovası'nda, kışlık sebze ekimi için hazırlıklara başlandı.

        Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 100 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapıldığını söyledi.

        Tohumların bugünlerde viyollere (karton ve plastikten yapılan koruma kap) konulduğunu belirten Aşçı, "Ekilecek ürünler içinde karnabahar, kırmızı lahana, marul, ıspanak, pırasa, brokoli gibi ürünler var. Ürünlerin 30'u kırmızı lahanadan oluşuyor." dedi.

        Ekilen tohumların 40 gün içinde fide haline geleceğini, ardından toprakla buluşturulacağını dile getiren Aşçı, "15 Ağustos'ta Bafra Ovası'nda tüm kışlık sebzelerin dikimi tamamlanmış olacak. Gelecek yıl nisan mayıs aylarına kadar da hasat devam edecek." ifadesini kullandı.

        Koşuköyü Mahallesi'nde kırmızı lahana yetiştiriciliği yapan Hüseyin Gök de 17 dönüm arazide üretim gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Kırmızı lahana tohumlarını viyollere ektim. Temmuz ayının 15'inden sonra fideleri toprakla buluşturacağım." diye konuştu.

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