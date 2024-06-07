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        Türkiye Kültür Yolu Festivali kentlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehirlerin ürünleriyle, gastronomisinden el işçiliğine, sanat dallarına, ören yerlerine kadar çok daha bilinir olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Yerel paydaşlarımız, kendilerini uluslararası anlamda tanıtma ve anlatma fırsatı buluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:06
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali kentlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehirlerin ürünleriyle, gastronomisinden el işçiliğine, sanat dallarına, ören yerlerine kadar çok daha bilinir olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Yerel paydaşlarımız, kendilerini uluslararası anlamda tanıtma ve anlatma fırsatı buluyor." dedi.

        Terzi, AA muhabirine, geçen yıl 11 kentte düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu sene de 16 ilde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlere pek çok alanda katkı sağladığını gözlemlediklerine işaret eden Terzi, "Şehrin hem ekonomisine hem de sosyal hayatına çok ciddi katkısı oluyor. Şehrin markalaşması anlamında da katkısı var." ifadesini kullandı.

        Festivalin düzenlendiği kentlerin dünya çapında tanıtılmasının, şehirlerin uluslararası alanda bilinirliğini arttırdığını vurgulayan Terzi, "Şehirlerin ürünleriyle, gastronomisinden tutun el işçiliğine, sanat dallarına, ören yerlerine kadar çok daha bilinir olmasını murat ediyoruz. Yerel paydaşlarımız, kendilerini uluslararası anlamda tanıtma ve anlatma fırsatı buluyor. Şehirde her yıl yapılıyor olması, sürekliliğinin olması da çok kıymetli. Mesela Adana'da 1,9 milyon insanın festival alanlarını deneyimlediğini görüyoruz. 2 milyonun üzerinde şehre ziyaretçinin giriş yaptığını biliyoruz festival süresince." diye konuştu.

        Festivalin ardından kentte neler yaşandığını, nelerin eksik kaldığını da takip edeceklerini anlatan Terzi, şehrin ekonomisine, sosyal hayatına nasıl dokunduklarını tespit edip raporlayacaklarını belirtti.

        Dünyada Kovid-19 salgını yaşandığına, insanların film sahnelerini aratmayacak şeyler yaşadığına dikkati çeken Terzi, şöyle devam etti:

        "Pandemiden sonra ekonomik anlamda ama daha da önemlisi sosyal anlamda insanların normalleşmesi gerekiyordu. Hem restorasyonu yapılan yerlerin deneyimlenmesi, bunun yanı sıra insanların Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehirlerde sosyal, kültürel, ekonomik anlamda kazanım elde etmesi çok kıymetli. Bu doğrultuda etkinliklerimiz sayılar ve katılımlar açıkçası buna ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösteriyor. Özellikle çocuk etkinliklerimiz çok kıymetli."

        - 55 bin mozaik parçası ile 155 bin ilmekten Atatürk portreleri yapılacak

        Terzi, 8-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Samsun Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin de "Samsun, Karadeniz'in en önemli kentlerinden biri, gastronomisi, tarihi, doğasıyla. Burada Kuş Cenneti var. Bu anlamda muhteşem bir renk katacak Samsun, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne. Türkiye Kültür Yolu Festivali de inşallah Samsun'a hem sanatçıların turneleri, kültür sanat etkinlikleri, yereldeki kültür sanat paydaşları, ulusal ve uluslararası arenaya taşınması anlamında katkı sağlayacak diye düşünüyorum." dedi.

        Samsun'un Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı kent olduğunu, bu nedenle Festivali için Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili birçok etkinlik hazırladıklarını belirten Terzi, "Söyleşilerden tiyatrolara kadar. Özellikle mozaik çalışmamız var. 55 bin parçadan oluşan bir Atatürk portresi oluşacak, her gelen misafirimizin bir mozaik parçasını yerine yerleştirdiği, bütünleştiğinde Atatürk portresi ortaya çıkan. Aynı şekilde dokuma işimiz var, 155 bin ilmekten oluşan ve herkesin ilmek attığı, bittiğinde Atatürk portresine dönüşen." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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