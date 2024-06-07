Milli yüzücülerden Bafra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ziyaret

Bulgaristan'ın Burgas şehrinde 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yarışmada milli takım forması giyen Elvin Alver ve Kadir Yayla, Bafra Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak'ı ziyaret etti.

Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcusu Elvin Alver ve Samsun Yıldız Su Sporları sporcusu Kadir Yayla, Ankara'da 13-14 Mart'ta düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 13 Yaş Federasyon Karması Seçmeleri'nde Federasyon Karması'na seçildi.

Elvin Alver ve Kadir Yayla, Bulgaristan'ın Burgas şehrinde 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen International Burgas Tournament 13-14 ve Açık Yaş Yarışmaları'na katıldı.

Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, kendisini ziyaret eden genç sporcuları tebrik ederek, "Gurur verici başarılarda emeği geçen sporcuları ve antrenörleri Hüseyin Karabıyığı ve Doğukan Kaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bafra'nın gurur kaynağı olan genç sporcuların başarıları, Türkiye'nin yüzme branşında geleceğe dair umut vericidir." dedi.