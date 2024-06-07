Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Canik, Bafra, İlkadım, Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Polisin Canik'te S.Ç. ve E.K'nin kargo paketleri ile adreslerinde yapılan aramada 7 bin 840 sentetik ecza hapı, pompalı tüfek ve 4 tüfek kartuşu; Bafra'da S.Y, T.A. ve H.U'nun üstlerinde ve ikametlerinde 5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve bir miktar para; İlkadım'da M.O.Ç'nin aracında ve adresinde 98,72 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Çarşamba ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince D.G'nin kenevir yetiştirmek üzere sera kurduğunun belirlemesi üzerine yapılan operasyonda 63 kök kenevir bitkisi, 550 gram esrar ile hassas terazi bulundu.

        Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme

        Benzer Haberler

        Milli yüzücülerden Bafra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ziyaret
        Milli yüzücülerden Bafra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ziyaret
        Türkiye Kültür Yolu Festivali kentlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı s...
        Türkiye Kültür Yolu Festivali kentlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı s...
        Genç mühendis savunma sanayinde ve yüzmede milli gurur yaşatıyor
        Genç mühendis savunma sanayinde ve yüzmede milli gurur yaşatıyor
        Bafra Ovası'nda 100 bin dekar alana ekilecek kışlık sebze için hazırlıklar...
        Bafra Ovası'nda 100 bin dekar alana ekilecek kışlık sebze için hazırlıklar...
        Atakum Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Atakum Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Samsun'da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye sald...
        Samsun'da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye sald...