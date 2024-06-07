Samsun'da üniversite öğrencileri fırçalarını Filistin ile dayanışma için kullandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkıyla dayanışmalarını, yaptıkları resimlerle gösterdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Çarşamba Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencileri için resim kursu düzenlendi.

Kursta OMÜ Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde öğretim gören öğrenciler, fırça ve boyalarını Filistin ile dayanışma için kullandı.

Öğrenciler, İsrail saldırıları sonucunda Filistinli ailelerin ve çocukların çektikleri acıları konu alan resimler yaptı.