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        Samsun'da üniversite öğrencileri fırçalarını Filistin ile dayanışma için kullandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkıyla dayanışmalarını, yaptıkları resimlerle gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:44 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:44
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        Samsun'da üniversite öğrencileri fırçalarını Filistin ile dayanışma için kullandı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkıyla dayanışmalarını, yaptıkları resimlerle gösterdi.

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Çarşamba Yurt Müdürlüğünde kalan üniversite öğrencileri için resim kursu düzenlendi.

        Kursta OMÜ Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde öğretim gören öğrenciler, fırça ve boyalarını Filistin ile dayanışma için kullandı.

        Öğrenciler, İsrail saldırıları sonucunda Filistinli ailelerin ve çocukların çektikleri acıları konu alan resimler yaptı.

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aynur Öksüz, Filistin halkının acılarını, direnişini ve mücadelesini tablolarına yansıttıklarını söyledi.

        Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Semanur Ergun da seslerini yaptıkları resimlerle duyurmaya çalıştıklarını belirterek, "Herkesin kendine özgü bir mesajı, bir dokunuşu vardır. Filistin halkının acılarını en derinden paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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