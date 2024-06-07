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        Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üretilerek su kaynaklarına bırakıldı

        İLYAS GÜN - Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üreterek su kaynaklarına saldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:49 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:49
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        Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üretilerek su kaynaklarına bırakıldı
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        İLYAS GÜN - Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üreterek su kaynaklarına saldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de 76 ilde 1106 su kaynağında balıklandırma çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

        Gölet, baraj ve denizleri de balıklandırdıklarını aktaran Yılmaz, "Akdeniz Çanağı içindeki ülkelerde en fazla balıklandırma yapan ülkeyiz. 20 cins balığın yavrusunu üretip kaynakları balıklandırıyoruz. Çünkü kaynaklar zamanla dejenere oluyor, zamanla onları rehabilite etmek gerekiyor. Bu anlamda Bakanlığımızın balıklandırma misyonu çerçevesinde balıklandırma görevimizi devam ettiriyoruz. Aynı şekilde göl, gölet ve barajlarda, yani iç sularımızda da bunu yapıyoruz." dedi.

        Türkiye'de yedi bölgede üretim tesisleri bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Edirne, Adana, İzmir, Şanlıurfa, Elazığ, Amasya ve Bolu'da ürettiğimiz yavru balıkları kaynaklara bırakarak hem oradaki insanlara gelir getirici faaliyet olsun hem de insanlarımızın hayvansal protein ihtiyaçları karşılansın istiyoruz. Aynı zamanda sportif bir faaliyet olsun. Son 10 yılda 600 milyon yavru göl, gölet ve barajlara bıraktık. 2020 yılında 65 milyon, 2021 yılında her vatandaşımıza bir balık misyonu ile hareket edip 85 milyon yavru üretip kaynak sularımıza bıraktık. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olarak 100 milyon yavru ürettik ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırdık. Bu anlamda kaynaklarımızı rehabilite ediyoruz, kaynaklarımızı destekliyoruz çünkü bu kaynaklar bizim için önemli. Bu kaynaklarda gelecek nesillerimizin hakkı var."

        Yılmaz, bilim dünyasının, karar vericilerin ve sektörü kullananların, herkesin sorumluluk ilkesi içinde balıklandırma çalışmalarını sahiplenmesi gerektiğini dile getirerek, "Onun için diyoruz ki doğru zamanda doğru balığı, doğru türü, doğru kaynağa bırakmak şartı ile üretimi artırıcı, maliyetleri düşürücü, çevreye zarar vermeden sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde kaynaklarımızı balıklandırıyoruz." ifadesini kullandı.

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