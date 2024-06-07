Salıpazarı Anaokulu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Salıpazarı Anaokulunda yılsonu etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Salih Başara, anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, yarının büyükleri miniklerin eğitimlerindeki ilk etabın tamamlandığını belirterek, "Burada aldıkları eğitim, bundan sonraki yaşamlarında faydalı olacaktır. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde çocuklarımızın yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğumuz bu gösteri, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.