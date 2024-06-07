Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı Anaokulu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Salıpazarı Anaokulunda yılsonu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı Anaokulu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Salıpazarı Anaokulunda yılsonu etkinliği düzenlendi.

        Kaymakam Salih Başara, anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, yarının büyükleri miniklerin eğitimlerindeki ilk etabın tamamlandığını belirterek, "Burada aldıkları eğitim, bundan sonraki yaşamlarında faydalı olacaktır. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde çocuklarımızın yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğumuz bu gösteri, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.

        Anaokulu öğrencilerinin gösterisinin ardından mezun miniklere mezuniyet belgeleri verildi. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sergi gezildi.

        Etkinliğe Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alim Çakır ile öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!

        Benzer Haberler

        Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üretilerek su kaynaklarına...
        Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balık üretilerek su kaynaklarına...
        Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya ile yollarını ayırdı
        Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya ile yollarını ayırdı
        Samsun'da üniversite öğrencileri fırçalarını Filistin ile dayanışma için ku...
        Samsun'da üniversite öğrencileri fırçalarını Filistin ile dayanışma için ku...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Milli yüzücülerden Bafra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ziyaret
        Milli yüzücülerden Bafra Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ziyaret
        Türkiye Kültür Yolu Festivali kentlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı s...
        Türkiye Kültür Yolu Festivali kentlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı s...