Salıpazarı Anaokulu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Salıpazarı Anaokulunda yılsonu etkinliği düzenlendi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Salıpazarı Anaokulunda yılsonu etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Salih Başara, anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, yarının büyükleri miniklerin eğitimlerindeki ilk etabın tamamlandığını belirterek, "Burada aldıkları eğitim, bundan sonraki yaşamlarında faydalı olacaktır. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde çocuklarımızın yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğumuz bu gösteri, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.
Anaokulu öğrencilerinin gösterisinin ardından mezun miniklere mezuniyet belgeleri verildi. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sergi gezildi.
Etkinliğe Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alim Çakır ile öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.