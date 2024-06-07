Havza HEM tarafından kermes düzenlendi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Havza Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından kermes açıldı.

Havza HEM ve okul aile birliği iş birliğinde, geliri HEM kurslarında eğitim gören ve ihtiyaç sahibi kursiyerlerin eğitim materyallerinin karşılamasında kullanılmak üzere Kevser Camisi önünde kermes düzenlendi.

Havza HEM Müdürü Kudret Ergül, kermesin Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Elde edilen gelir ile kurslarımıza devam eden ve eğitim malzemesi almakta zorlanan kursiyerlerimize yardımcı olmayı hedefliyoruz." dedi.