CHP Havza Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Adalet Gül seçildi
CHP Havza Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Adalet Gül getirildi.
CHP Havza Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Adalet Gül getirildi.
İlçe başkanlığında düzenlenen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Gül, tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Gül, yeniden başkanlığa seçildi.
CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Naciye Arapoğlu, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin önceliğin değişim ve dönüşüm olduğunu belirterek, "Yeni hizmet ve projeleri hayata geçireceğiz. Yeni dönemde kadınlara yönelik eğitimde şiddet konularında gerekli hassasiyet ile hareket edilecek." dedi.
Gül de kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, daha güçlü bir kadın kolları için çalışacaklarını kaydetti.
Genel kurula CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ile partililer katıldı.
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