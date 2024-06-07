Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 13 tüfek fişeği, 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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