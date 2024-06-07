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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:42
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 13 tüfek fişeği, 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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