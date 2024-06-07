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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:07
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada S.Y, Emirefendi Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.

        İkamette yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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