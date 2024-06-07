Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada S.Y, Emirefendi Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.
İkamette yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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