Jandarma tanıtım tırı Terme ilçesinde ziyarete açıldı

Tırda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve JÖAK birimlerinin görevleri, eğitim süreçleri, kullanılan özel teçhizat ve araç gereçler hakkında bilgi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının özel eğitimli personeli ve donanımları hakkında bilgilendirme gezileri düzenleyen tır, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda konumlandı.

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