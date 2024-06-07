Jandarma tanıtım tırı Terme ilçesinde ziyarete açıldı
Samsun'un Terme ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birimlerinin tanıtıldığı tır, ilgiyle karşılandı.
Samsun'un Terme ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birimlerinin tanıtıldığı tır, ilgiyle karşılandı.
Jandarma Genel Komutanlığının özel eğitimli personeli ve donanımları hakkında bilgilendirme gezileri düzenleyen tır, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda konumlandı.
Tırda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve JÖAK birimlerinin görevleri, eğitim süreçleri, kullanılan özel teçhizat ve araç gereçler hakkında bilgi verildi.
Ürünleri inceleyen ilçe sakinleri, tanıtım tırının Terme'ye gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Tanıtım, tırı Terme'de yarın da ziyaretçilere açık olacak.
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