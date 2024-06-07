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        İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin sonuçları değerlendirildi

        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, "2022 yılında ilki düzenlenen sağlık zirvesinin ilave katkısı 3 milyon dolarken, bu seneki sağlık zirvesinin yapılan ikili anlaşmalarla Samsun'a 30 milyon doların üzerinde katkı vermesini bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:08
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        İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin sonuçları değerlendirildi
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        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, "2022 yılında ilki düzenlenen sağlık zirvesinin ilave katkısı 3 milyon dolarken, bu seneki sağlık zirvesinin yapılan ikili anlaşmalarla Samsun'a 30 milyon doların üzerinde katkı vermesini bekliyoruz." dedi.

        Doğru, Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2. İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin Samsun'da geçen ay gerçekleştirildiğini söyledi.

        Bu yılki sağlık zirvesine 200'e yakın alım heyetinin katıldığına işaret eden Doğru, bunun oldukça önemli olduğunu vurguladı.

        Etkinliğin başarısının yurt dışından gelen alım heyetindeki kişi ve firmaların zirvede stant açan firmalarla etkileşimiyle yapılan ikili ve çoklu anlaşmalarla şehre ve ülkeye kazandırılacak ticaret ve döviz girdisi ile ölçüldüğünü anlatan Doğru, "Zirvede sağlık turizmi belgesine sahip işletmelerimiz ile yabancı katılımcıların yaptığı görüşmeler sayesinde, 45 yurt dışı katılımcı ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. 2022 yılında ilki düzenlenen sağlık zirvesinin ilave katkısı 3 milyon dolarken, bu seneki sağlık zirvesinin yapılan ikili anlaşmalarla Samsun'a 30 milyon doların üzerinde katkı vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Sağlık zirvesinin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Samsun'a direkt uçuşlara da katkı sağlayacağına dikkati çeken Doğru, şunları kaydetti:

        "Uluslararası Sağlık Zirvesi'nden sonra ağırladığımız 200 kişilik yabancı alım heyetinden geri dönüşler almaya başladık. Konuklar ülkelerine döndüklerinde istediğimiz katkıyı sağladı. Samsun'a ülkelerinden yapılacak direkt uçak seferleri ile alakalı görüşmelerini yaptılar. Bu ay itibarıyla Tiflis-Samsun direkt uçuşların başlayacağını biliyorduk. Bu, Samsun'un kazanımıydı. Zirveden sonra Azerbaycanlı heyetin de kendi devlet yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde Bakü-Samsun direkt uçuşlarının başlayacağının müjdesini almış olduk. Samsun'a Almanya'nın üç büyük şehri, İran ve Irak'tan direkt uçuşlar yapılmakta. Buna Tiflis-Samsun ve Bakü-Samsun uçuşları da eklenince o zaman sağlık zirvemizi taçlandırmış olacağız. Samsun'daki sağlık ihracatının artması noktasında gelişmelere katkı sağlamış olmayı planlıyoruz."

        Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan ise zirvenin ardından yabancı hasta sayısının artmasını beklediklerini dile getirerek, "Samsun'da yapabileceğimiz en önemli şey muayenehanesiyle hekimiyle özel hastanesiyle kamu hastanesiyle sağlık turizmi konusunda kümelenmeyi sağlamaktır. ASKON ile SASTUD'un sağlık paydaşlarıyla turizmin diğer paydaşlarının yaklaşımı, bize öz güven kazandırdı. Bundan sonraki zirvelerde elde ettiğimiz sonuçları katlayarak sağlık turizminde Samsun'un bir dev, bir merkez olmasını temin etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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