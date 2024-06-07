İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin sonuçları değerlendirildi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, "2022 yılında ilki düzenlenen sağlık zirvesinin ilave katkısı 3 milyon dolarken, bu seneki sağlık zirvesinin yapılan ikili anlaşmalarla Samsun'a 30 milyon doların üzerinde katkı vermesini bekliyoruz." dedi.

Doğru, Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2. İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin Samsun'da geçen ay gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yılki sağlık zirvesine 200'e yakın alım heyetinin katıldığına işaret eden Doğru, bunun oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Etkinliğin başarısının yurt dışından gelen alım heyetindeki kişi ve firmaların zirvede stant açan firmalarla etkileşimiyle yapılan ikili ve çoklu anlaşmalarla şehre ve ülkeye kazandırılacak ticaret ve döviz girdisi ile ölçüldüğünü anlatan Doğru, "Zirvede sağlık turizmi belgesine sahip işletmelerimiz ile yabancı katılımcıların yaptığı görüşmeler sayesinde, 45 yurt dışı katılımcı ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. 2022 yılında ilki düzenlenen sağlık zirvesinin ilave katkısı 3 milyon dolarken, bu seneki sağlık zirvesinin yapılan ikili anlaşmalarla Samsun'a 30 milyon doların üzerinde katkı vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Sağlık zirvesinin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Samsun'a direkt uçuşlara da katkı sağlayacağına dikkati çeken Doğru, şunları kaydetti: "Uluslararası Sağlık Zirvesi'nden sonra ağırladığımız 200 kişilik yabancı alım heyetinden geri dönüşler almaya başladık. Konuklar ülkelerine döndüklerinde istediğimiz katkıyı sağladı. Samsun'a ülkelerinden yapılacak direkt uçak seferleri ile alakalı görüşmelerini yaptılar. Bu ay itibarıyla Tiflis-Samsun direkt uçuşların başlayacağını biliyorduk. Bu, Samsun'un kazanımıydı. Zirveden sonra Azerbaycanlı heyetin de kendi devlet yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde Bakü-Samsun direkt uçuşlarının başlayacağının müjdesini almış olduk. Samsun'a Almanya'nın üç büyük şehri, İran ve Irak'tan direkt uçuşlar yapılmakta. Buna Tiflis-Samsun ve Bakü-Samsun uçuşları da eklenince o zaman sağlık zirvemizi taçlandırmış olacağız. Samsun'daki sağlık ihracatının artması noktasında gelişmelere katkı sağlamış olmayı planlıyoruz."