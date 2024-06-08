Havza 'da YKS için adaylara araç tahsis edildi

Samsun'un Havza ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınavın ilk oturumu TYT'ye Havza'da 10 binada 1052'si kız, 942'si erkek olmak üzere 1994 aday girdi.

Havza Belediyesince YKS'ye ilçede giren adaylar için iki boyunca araç tahsis edildi. Havza Belediyesi hizmet araçları, YKS için adayları sınav merkezlerine taşıyor.

Ayrıca zabıta ekipleri tarafından özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı olundu.