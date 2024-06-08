Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir." dedi.

Bakan Ersoy, Samsun Müzesi'nde Samsun Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, sadece Türk tarihini değil, 20. yüzyıl ve sonrasının dünya tarihini şekillendiren mücadelenin başladığı şehirde olduklarını söyledi.

Samsun’un Türk turizminin Karadeniz’deki lokomotifi olduğunu belirten Ersoy, "Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir. Ziyaretçi sayısı, turizm geliri, ürün çeşitliliği, tesisleşme ve altyapı, sürdürülebilirlik uygulamaları, pazar çeşitliliği, yıl boyuna ve ülke geneline yayılan turizm hareketi derken her başlıkta büyük ilerlemeler kaydettik. Bunu kamu ve özel sektör paydaşlarımızla birlikte başardık. Kazanımlarımızı koruyarak bu başarının devamlılığını da yine birlikte sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Bu yükseliş ivmesinin sadece turizmle sınırlı olmadığına işaret eden Ersoy, şöyle devam etti: "Rekorlar kıran izleyici ve temsil sayılarıyla, ödülleri ve ihraç başarılarıyla konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale temsillerine, sinemadan dizi sektörüne bugün sanatta da Türk rüzgarı esmektedir. Yine dünyanın en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmalarıyla, aldıkları ödüllerle gerek yapısal gerek işlevsel anlamda uluslararası birer mimari simgeye dönüşen kültür sanat merkezleri ve müzelerimizle, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarımızın iade çalışmalarındaki başarımızla, gelenekselden evrensele uzanan kültür ürünlerimiz ve bilimsel faaliyetlerimizle kültür sahasında da öncü ve özgün bir Türkiye var artık. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali bütün bu başarıların hem sonucu olan hem de onlara katkı sunarak sürekliliği sağlaması için düşünülmüş bir projedir. Dünyanın en büyük ve kapsamlı festivalidir. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmiştir ve her yıl rekorlarla yoluna devam etmektedir. Samsun da artık bu büyük markanın bir parçası, kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm vizyonumuzun bir aktörüdür."

Festival boyunca konserlerden opera ve bale temsillerine kadar vatandaşları çok geniş yelpazede sahne performanslarıyla buluşturacaklarına dikkati çeken Ersoy, "Batı Park’a kurduğumuz ana sahnemizde Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut, Cem Adrian ve Bengü sahne alacaklar. Aslı Hünel, Dolapdere Big Gang, Şükriye Tutkun gibi farklı müzik dallarından daha birçok sanatçımız, koro ve topluluklarımız da verecekleri konserlerde Samsunlularla buluşacak. Sanatseverler, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımızın eşsiz performanslarını da izleme imkanı bulacaklar. Farklı oyun ve temsillerin yanında 'Şahmeran' operasının dünya prömiyerinin, festival kapsamında Samsun’da gerçekleştirileceğini özellikle belirtmek isterim. Çok değerli sanatçılarımızın eserlerini içeren 'Atatürk Kültür Yolunda’, 'Samsun’dan Cumhuriyet’e Yüzde 100', 'Anadolu ve Zümrüd-ü Anka' gibi resim, fotoğraf, hat, deri rölyef ve dijital içerikli birbirinden özel sergiler sanatseverler için kapılarını açacak." diye konuştu.

Gastronominin de festivalin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 festival lezzet durağı oluşturduk. Ziyaretçilerimiz hem bu coğrafyanın köklü ve geleneksel lezzetlerini tadacaklar hem de onların hikayesini, içeriğini ve yapılışını öğrenecekler. Merak ettikleri konulara cevap bulsunlar, ilgi ve bilgileri artsın, perçinlensin istiyoruz. Söyleşi ve panel gibi etkinlikleri bu bilinçle düzenliyoruz. Yeşilçam'ın duayenleri Ediz Hun ve Türkan Şoray gibi yıldızlarımızın da arasında bulunduğu Türk sinemasının çok değerli isimleriyle söyleşiler yapılacak. Bununla birlikte 'Rıfat Becerikli ve Aydın Sarman ile Orhan Gencebay Film ve Müzik Okumaları' etkinliği de bu alana meraklı vatandaşlarımız için son derce bilgilendirici ve aydınlatıcı olacak. 'Pelin Çift İle Gündem Ötesi- Yerinde Tarih' programında Doç. Dr. Ali Faik Demir ile Atatürk’ün yolculuğu her yönüyle masaya yatırılacak. Herkesi bir devrin başlangıcına, Türk tarihinin yeni merhalesine dair ayrıntıları dinlemeye ve öğrenmeye davet ediyorum. Yaklaşık bin sanatçımızın katılımıyla 30'dan fazla noktada 600'e yakın etkinlik olacak."

- "Filistin halkı galip gelecek, özgürlüğünü kazanacaktır" Bakan Ersoy, Hazreti Musa'nın Firavuna karşı verdiği mücadele gibi bugün de Filistin halkının İsrail'e karşı mücadele ettiğinin altını çizerek, "Firavunu aratamayan bir vahşet, acımasızlık ve kibirle İsrail soykırım yapmaktadır. Ancak bilinsin ki dünyanın vicdanında çoktan mahkum edildiler. Hiç kimse unutmasın ki Allah'ın izni ve yardımıyla Filistin halkı galip gelecek, özgürlüğünü kazanacaktır. Bütün bu gerçekleri her platformda vurguladığımız gibi sanat ve kültür çatısı altında da Filistin'in özgürlük mücadelesini anlatmaya devam ediyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali şehirlerinde bu doğrultuda etkinliklerimiz oluyor ve olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- FTI grubunun operasyonlarını durdurma kararı alması Ersoy, Almanya'nın tur operatörü FTI grubunun operasyonlarını durdurma kararı almasını da değerlendirerek, "Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan FTI grubu; 4 Haziran itibarıyla operasyonlarını dünya genelinde durdurma kararı aldı. Bakanlığımızca kriz masası oluşturduk. İlk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz şekilde organize edildi. Bu bağlamda sürece yapıcı şekilde yaklaşan ve işbirliği yapan başta FTI Türkiye çalışanları olmak üzere konaklama tesislerimize, transfer şirketlerimize, hava yolu firmalarımıza, kamu görevlilerimize bakanlığım ve sektörüm adına teşekkür ederim." diye konuştu.

FTI bünyesinde bulunan ileriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar Türkiye'ye yönlendirilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Ersoy, şöyle konuştu: "Başta firmaya atanan kayyum heyeti olmak üzere bu rezervasyonlara talip olan, içlerinde Türk kökenli operatörlerin de yer aldığı Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinin yöneticileri ile görüşmelerimizi tamamladık. Dün itibarıyla da Bakanlık ve TGA olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave olarak yoğun ve uzun süreli tanıtım kampanyasını da başlattık. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları, çok büyük oranda yine Türkiye olarak gerçekleşmekte. Türkiye genelinde işletmelerden olan alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan etmektedirler. Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir."

Krize yakalanan misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkere nazaran sorunsuz şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Ersoy, "Tur operatörleri ile başlattığımız yeni kampanyanın da olumlu etkisi ile süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı ve sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bugün sınava YKS adayı bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Sınavlardan sonra buyursunlar, festivalimizde bu uzun maratonun yorgunluğunu atsınlar. Bir kez daha festivalimizin Samsun’a hayırlı olmasını, gerek kültürel gerek sosyal gerekse ekonomik alanda Samsunlu vatandaşlarımızın hayatında fark ve fayda yaratmasını temenni ediyorum." dedi.