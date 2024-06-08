Samsun'da polisten vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Bu kapsamda Canik Dereler mevkisindeki Canlı Hayvan Pazarı'nda 432 kişiye birebir ulaşılarak konuyla ilgili hazırlanan 320 broşür dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alışverişlerinde dolandırıcılık ve sahte para konularında dikkatli olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma gearçekleştirildi.

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