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        Samsun'da polisten vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:02
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        Samsun'da polisten vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.

        Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alışverişlerinde dolandırıcılık ve sahte para konularında dikkatli olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma gearçekleştirildi.

        Bu kapsamda Canik Dereler mevkisindeki Canlı Hayvan Pazarı'nda 432 kişiye birebir ulaşılarak konuyla ilgili hazırlanan 320 broşür dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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