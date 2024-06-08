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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:10
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ile Terme İlçe Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        İlkadım ve Terme ilçelerinde düzenlenen operasyonda V.A, F.H. ve C.Y'nin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 1 kilo 774 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan F.H'nin "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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