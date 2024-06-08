Hafızlar aldıkları eğitimle "donanımlı" hale geliyor

ERKUT KARGIN - Samsun'da 3 yatılı Kur'an kursunda hafızlara yönelik açılan Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimlere ilişkin öğretim programlarından yararlanan öğrenciler, kendi dallarında daha donanımlı hale geliyor.

İl Müftülüğünce açılan bir yıllık Kur'an-ı Kerimi Anlama ve üç yıllık İslami İlimler öğretim programlarında öğrencilere Arapça öğretilirken, Kur'an'ı da en iyi şekilde kavramaları sağlanıyor.

İlkadım ve Canik ilçelerindeki kız, Alaçam ilçesinde ise erkek yatılı Kur'an kursunda hayata geçirilen programlara, Diyanet İşleri Bakanlığınca yapılan sınavda başarı gösteren öğrenciler katılabiliyor.

Kur'an-ı Anlama Öğretim Programı'nda öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i daha iyi kavrayabilmeleri için Arapça yazma ve okuma eğitimi veriliyor. Mezun olan öğrenciler daha sonra üç yıllık İslami İlimler Öğretim Programı'nda hadis, fıkıh, tefsir, akait, sosyal etkinlik ve rehberlik dersleri görüyor. İl Müftüsü Seyfullah Çakır, AA muhabirine, bu eğitimlerin çok kıymetli olduğunu ve seneye İslami İlimler Programı'ndan ilk mezunları vereceklerini söyledi. Öğrencilerin İslam konusunda en güzel şekilde yetiştirildiğini anlatan Çakır, "İslami ilimler eğitiminin gayesi öğrencilerimizi İslami alanda en güzel şekilde yetiştirmek. Dini mübini öğrenmesini sağlamak ve temel İslami bilimler dersleri dediğimiz tefsir, fıkıh, hadis, Arapça, akait ve bununla beraber diğer ilimleri en güzel şekilde burada öğrenip, anlayıp, kavrayıp hayatlarında İslami anlamda yapacağı hizmetlerde donanımlı, ehliyetli, liyakatli ve nitelikli personel yetiştirme amaçlanmaktadır." dedi.

Çakır, verilen eğitimin her ilde olmadığına işaret ederek, "Burada okuyan öğrencilerimizin çoğu ilahiyat fakültesini veya ilahiyat ön lisans eğitim ve öğretimini birlikte sürdürmekte. Dolayısıyla orada aldıkları eğitim, orayı bitirdikten sonra alacağı diplomalar görev alanında çeşitli kapılar aralayacak ama burada aldığı eğitimle de ilahiyat fakültesindeki eğitim ve öğretimine üst derecede katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı. - "Her kademede inşallah kendilerinden istifade edeceğiz" Öğrencilerin bu eğitimle akranlarına göre sınavlarda daha hazırlıklı ve donanımlı olacaklarına vurgu yapan Çakır, şunları kaydetti:

"Yine göreve atandıktan sonra da orada bu bilgileriyle, bu ilimle, muhteşem bir şekilde yetişmiş olarak gerek Kur'an kurslarımızda gerek vaize olarak gerek din gönüllüsü kardeşlerimiz olarak, müftülüğümüzde din eğitimi uzmanı, din hizmetleri uzmanı olarak her kademede inşallah kendilerinden istifade edeceğiz. Ciddi şekilde hizmete hazır olacaklar ve hizmet sunacaklar. Bu da bizim için çok değerli ve önemli. Çünkü bizim olmazsa olmaz amacımız nitelikli personel." - Öğrenciler eğitimden memnun Kuşçulu Yatılı Kur'an Kursu'nda İslami İlimler Programı'nda eğitim gören Şeyma Con da eğitimle ilmin bir sonunun olmadığını öğrendiğini dile getirerek, "Buraya katılmak isteyen arkadaşlara söyleyebilirim ki İslam dininin esaslarını doğru kaynaklardan öğrenerek Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek ve ona uygun yaşayabilmek için çok değerli bir eğitim alacaklar. Burada öğrenecekleri derinlikli ilmin her bir saniyesinden çok keyif alacaklar." diye konuştu.