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        Kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 20:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:16
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        Kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun’da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.K’nin evinde saklandığını belirledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla B.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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