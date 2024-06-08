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        Filistinli ödüllü yönetmen Ahmad Saleh, Samsun'da sinemaseverlerle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan "Filistin Direniş Sineması" etkinliğinde, 8 aydır İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkının mücadelesine ışık tutan biri belgesel olmak üzere 4 yapım seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 20:52 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:52
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        Filistinli ödüllü yönetmen Ahmad Saleh, Samsun'da sinemaseverlerle buluştu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan "Filistin Direniş Sineması" etkinliğinde, 8 aydır İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkının mücadelesine ışık tutan biri belgesel olmak üzere 4 yapım seyirciyle buluştu.

        Samsun Müzesi konferans salonundaki etkinlik, Ensar Altay'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının dehşet verici boyutunu ve Filistin halkının acımasız saldırılar karşısındaki çaresizliğini gözler önüne seren 25 dakikalık Witness (Şahit) belgeseliyle başladı.

        Ardından stop-motion tekniğini kullandığı animasyon yapımlarıyla dünyanın birçok saygın festivalinde ödül alan Filistinli yönetmen Ahmad Saleh'in 3 animasyon filmi gösterildi.

        Samsunlular, Saleh'in nesiller boyu ferah, güzel ve cömert bir evde yaşayan ailenin hikayesini anlattığı 4 dakikalık "Hause" (Ev), bir savaş bölgesinde hayatta kalmaya çalışırken müzik çalmayı hayal eden iki erkek çocuğunun şiirsel hikayesini anlattığı 11 dakikalık "AYNY-The Seconds Eye" (AYNY-İkinci Gözüm) ve Filistinli bir annenin gerçek hikayesine dayanan 16 dakikalık "Night" (Gece) animasyonlarını peş peşe izledi.

        Saleh, "Ev" filminde ailesinin hikayesini anlattığını belirterek, "İkinci Gözüm filmi ise Filistin'deki mülteci kamplarında yaşayan 2 çocuğu tanımamla ortaya çıktı. Onları tanıdıktan sonra mülteci kamplarındaki hayatlarını öğrenme şansım oldu. Bunu beyaz perdeye yansıttım. En zor film ise 'Gece' oldu. Filistinli bir anneyle 1 saatlik konuşmamızı animasyon filmi haline getirdim." dedi.

        Ücretsiz etkinliği sinemaseverlerin yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru da takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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