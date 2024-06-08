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        Samsun'da "Şahmeran" operası sanatseverlerle buluştu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Şahmeran" operasının dünya prömiyerini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 22:51 Güncelleme: 08.06.2024 - 22:51
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        Samsun'da "Şahmeran" operası sanatseverlerle buluştu
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Şahmeran" operasının dünya prömiyerini yaptı.

        SAMDOB, ünü dünyaya yayılmış bir Anadolu efsanesi olan Şahmeran'ı Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.

        Bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Şefik Kahramankaptan'a ait Şahmeran operası, Murat Atak rejisiyle sahnelendi.

        Orkestra şefleri Bujor Hoinic ve Artun Hoinic yönetimindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Kıvanç Tepe yönetimindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu, solistlere eşlik etti.

        Geçimini odunculukla sağlayan bir ailenin oğlu olan Lokman'ın Şahmeran'la yaşadıklarını konu alan iki perdelik operanın dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        Şahmeran rolünde Sezgi Elhüseyni ve Arsen Tekinmirza dönüşümlü olarak rol aldı. Lokman rolünde Volkan Binerbay ve Deniz Karausta, Vezir-i Yılan rolünde Didem Çelik ve Leyla Ceren Koç, Prenses Azra rolünde Derya Belevi ve Saliha Salcan, Tarsus Sultanı rolünde Özgür Aslan, Birinci Hekim rolünde Ulaş Kocatürk, İkinci Hekim rolünde Ali İbrahim Tuluk, Hekim Baba rolünde Umur Sevim, Ana rolünde Ayşe Ceylan, Cebrail rolünde Erkin İnan sahnede yer aldı.

        Eserin dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi ise Görkem Cengiz imzası taşıyor.

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