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        Cami kubbesi 12 yıldır leyleklere yuva oluyor

        Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Ahallı Camisi, 12 yıldır leylek ailesini misafir ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:53
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        Cami kubbesi 12 yıldır leyleklere yuva oluyor
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        Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Ahallı Camisi, 12 yıldır leylek ailesini misafir ediyor.

        Taşdemir Mahallesi'nde 45 yıl önce yapılan Ahallı Camisi, her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

        Leylekler, caminin kubbesine ağaç dallarından yaptıkları yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılıyor.

        Leylekler, bu yıl da Ahallı Camisi'nin kubbesindeki yuvalarına yerleşti.

        Ahallı Camisi İmam Hatibi Namık Arabacı, AA muhabirine, 35 yıldır Ahallı Camisi'nde görev yaptığını söyledi.

        Leyleklerin 12 yıldır caminin kubbesinde yaptıkları yuvaya geldiğini belirten Arabacı, "Leylek çift her sene şubatın sonunda geliyor, eylülün sonunda göç etmeye başlıyorlar. Yumurtadan çıkan yavrularını besliyorlar." dedi.

        Cami yol kenarında olduğu için leylek yuvasının yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini dile getiren Arabacı, "Halk da biz de seviyoruz onları. Hiçbir canlıya ve bize zararları yok bu hayvanların. 12 yıldan beri aynı yere gelip gidiyorlar. Geldiklerinde yuvaya ufak tefek tamirat yapıyorlar." ifadesini kullandı.

        Köy sakinlerinden Emine Şahin ise leyleklerin senelerdir ilkbaharda gelip sonbaharda gittiklerini anlatarak, "Yavruları var. Mutluyuz, onlar da bize eğlence oluyor. Komşularımız, akrabalarımız geldiklerinde hemen fotoğraflıyorlar, görmek istiyorlar. Burada böyle bir yuvanın olması hoşlarına gidiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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