Cami kubbesi 12 yıldır leyleklere yuva oluyor

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Ahallı Camisi, 12 yıldır leylek ailesini misafir ediyor.

Taşdemir Mahallesi'nde 45 yıl önce yapılan Ahallı Camisi, her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

Leylekler, caminin kubbesine ağaç dallarından yaptıkları yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılıyor.

Leylekler, bu yıl da Ahallı Camisi'nin kubbesindeki yuvalarına yerleşti.

Ahallı Camisi İmam Hatibi Namık Arabacı, AA muhabirine, 35 yıldır Ahallı Camisi'nde görev yaptığını söyledi.

Leyleklerin 12 yıldır caminin kubbesinde yaptıkları yuvaya geldiğini belirten Arabacı, "Leylek çift her sene şubatın sonunda geliyor, eylülün sonunda göç etmeye başlıyorlar. Yumurtadan çıkan yavrularını besliyorlar." dedi.

Cami yol kenarında olduğu için leylek yuvasının yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini dile getiren Arabacı, "Halk da biz de seviyoruz onları. Hiçbir canlıya ve bize zararları yok bu hayvanların. 12 yıldan beri aynı yere gelip gidiyorlar. Geldiklerinde yuvaya ufak tefek tamirat yapıyorlar." ifadesini kullandı.