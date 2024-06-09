Parkta sahipsiz köpeğin saldırdığı 17 yaşındaki Ege köpek gördüğünde korkuyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesinde yaklaşık 2 ay önce arkadaşıyla parkta oturdukları sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan lise öğrencisi, yaşadığı korku nedeniyle köpeklerden uzak duruyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Ege Çelebi, yaklaşık 2 ay önce evlerinin yanındaki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Parkı'nda arkadaşıyla oturduğu sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Sol bacağını ısıran köpekten arkadaşının yardımıyla kurtulabilen Çelebi, ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çelebi, "Başta olayın verdiği heyecanla acı hissedilmiyor ama insanda travma oluşuyor köpeklere karşı. Ben şimdi köpeklere yanaşmıyorum. Her gün pansuman yaptırdım. Dikiş izleri bacağımın üç yerinde kaldı." dedi.

Evinin yanındaki parka gelince yaşadığı olayın aklına geldiğini ve tedirgin olduğunu dile getiren Çelebi, "İstemsizce bir korku var. O köpek beni bile yıkıp bacağımı böyle parçaladıysa, küçük bir çocuk olsa öldürürdü. Barınak yapsınlar. Bir çözüm bulmaları lazım. Büyük tehlike bence." ifadesini kullandı.

- "Başıboş bırakılmamalı, kesinlikle çözüm bulunmalı"

Ege Çelebi'nin annesi İlknur Çelebi, olaydan sonra büyük korku ve üzüntü yaşadıklarını vurgulayarak, "Köpek deyip geçmemek lazım. Kovaladığında düşüp kafasını vursa beyin kanaması da geçirir. Bugün benim çocuğuma, yarın başka birinin çocuğuna. Burası park, birçok çocuk burada oyun oynuyor. Daha kötü şeyler de olabilirdi." diye konuştu.