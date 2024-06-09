Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Parkta sahipsiz köpeğin saldırdığı 17 yaşındaki Ege köpek gördüğünde korkuyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesinde yaklaşık 2 ay önce arkadaşıyla parkta oturdukları sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan lise öğrencisi, yaşadığı korku nedeniyle köpeklerden uzak duruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parkta sahipsiz köpeğin saldırdığı 17 yaşındaki Ege köpek gördüğünde korkuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesinde yaklaşık 2 ay önce arkadaşıyla parkta oturdukları sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan lise öğrencisi, yaşadığı korku nedeniyle köpeklerden uzak duruyor.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Ege Çelebi, yaklaşık 2 ay önce evlerinin yanındaki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Parkı'nda arkadaşıyla oturduğu sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Sol bacağını ısıran köpekten arkadaşının yardımıyla kurtulabilen Çelebi, ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Köpeğin ısırması nedeniyle bacağının üç yerinde oluşan kesilere dikiş atılan Çelebi'ye ayrıca 5 doz kuduz aşısı yapıldı.

        Yaklaşık 3 hafta okula gidemeyen Çelebi'nin tedavisi bir ay sürdü.

        Yaşadığı korkuyu üzerinden hala atamayan Ege Çelebi, AA muhabirine, saldırı anını unutamadığını söyledi.

        Köpeğin önce bacağının arkasından, kurtulmaya çalışırken de bileğinden ısırdığını anlatan Çelebi, yere düştüğünü belirtti.

        Çelebi, "Başta olayın verdiği heyecanla acı hissedilmiyor ama insanda travma oluşuyor köpeklere karşı. Ben şimdi köpeklere yanaşmıyorum. Her gün pansuman yaptırdım. Dikiş izleri bacağımın üç yerinde kaldı." dedi.

        Evinin yanındaki parka gelince yaşadığı olayın aklına geldiğini ve tedirgin olduğunu dile getiren Çelebi, "İstemsizce bir korku var. O köpek beni bile yıkıp bacağımı böyle parçaladıysa, küçük bir çocuk olsa öldürürdü. Barınak yapsınlar. Bir çözüm bulmaları lazım. Büyük tehlike bence." ifadesini kullandı.

        - "Başıboş bırakılmamalı, kesinlikle çözüm bulunmalı"

        Ege Çelebi'nin annesi İlknur Çelebi, olaydan sonra büyük korku ve üzüntü yaşadıklarını vurgulayarak, "Köpek deyip geçmemek lazım. Kovaladığında düşüp kafasını vursa beyin kanaması da geçirir. Bugün benim çocuğuma, yarın başka birinin çocuğuna. Burası park, birçok çocuk burada oyun oynuyor. Daha kötü şeyler de olabilirdi." diye konuştu.

        Oğlunun psikolojisinin bozulduğuna, bacağında ise iz kaldığına dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti:

        "Yazık değil mi? Buna kesinlikle çözüm bulunması gerekiyor. Bunların sahiplendirilip toplu yerde bakılması daha mantıklı değil mi? Ulu orta gezmesi... Hayvanları seviyoruz, onlara karşı değiliz ama ne zaman ne yapacağı belli değil ki. Başıboş bırakılmamalı, kesinlikle çözüm bulunmalı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        Pişti oldular
        Pişti oldular

        Benzer Haberler

        Cami kubbesi 12 yıldır leyleklere yuva oluyor
        Cami kubbesi 12 yıldır leyleklere yuva oluyor
        Havza'da açık hava konseri ve sinema gösterimi gerçekleştirildi
        Havza'da açık hava konseri ve sinema gösterimi gerçekleştirildi
        Samsun'da "Şahmeran" operası sanatseverlerle buluştu
        Samsun'da "Şahmeran" operası sanatseverlerle buluştu
        Filistinli ödüllü yönetmen Ahmad Saleh, Samsun'da sinemaseverlerle buluştu
        Filistinli ödüllü yönetmen Ahmad Saleh, Samsun'da sinemaseverlerle buluştu
        Kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'da 61 yaşındaki Topçuoğlu, üniversite sınavına 43. kez girdi
        Samsun'da 61 yaşındaki Topçuoğlu, üniversite sınavına 43. kez girdi