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        Öğrencilerin hazırladığı projeyle tonlarca su tasarrufunun sağlanması hedefleniyor

        Samsun'da, "gri su" olarak da bilinen atık suların yeniden tuvalet, klozet ve pisuvar temizliğinde kullanılmasını sağlayacak sistemin okul, alışveriş merkezi gibi büyük yapıların tesisatına uygulanabileceği proje geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:29
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        Öğrencilerin hazırladığı projeyle tonlarca su tasarrufunun sağlanması hedefleniyor
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        Samsun'da, "gri su" olarak da bilinen atık suların yeniden tuvalet, klozet ve pisuvar temizliğinde kullanılmasını sağlayacak sistemin okul, alışveriş merkezi gibi büyük yapıların tesisatına uygulanabileceği proje geliştirildi.

        Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından geliştirilen proje ile tonlarca suyun yeniden kullanılarak tasarruf edilmesi hedefleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Türkiye Çevre Haftası Atık Toplama Yarışması'nda birinci seçilen "Lavabo Sularının Geri Dönüşümü" projesi Türkiye Çevre Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta da vatandaşlara tanıtıldı.

        Proje koordinatörü ve okulun tesisat ve iklimlendirme teknolojileri öğretmeni Mustafa Karagülmez, AA muhabirine, "Lavabo Sularının Geri Dönüşümü" projesinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek gören bir proje olduğunu söyledi.

        Projenin temel mantığının lavabo sularının biriktirilerek ayrıştırıldıktan sonra tuvalet temizliğinde kullanılmasına dayandığını anlatan Karagülmez, sistemin konutlar dışında alışveriş merkezleri, okullar, kamu kurumları gibi insanların çok su tüketimi yaptığı yerlerde büyük ölçüde su tasarrufu sağlayabildiğini belirtti.

        Şu an kullanılan tesisatlarda lavabo sularının tuvalet sularıyla birleşip atıldığına işaret eden Karagülmez, "Biz bunu bina tesisatı olarak lavabo sularından ayırıp ayrı bir depoda biriktiriyoruz. İki farklı depo yapıyoruz. Birinde çökeltme yapıp kaba pisliklerden arındırıyoruz diğer depoda filitreleme işlemi yapılıyor. Gerekirse arıtma tesisatı da kullanılabilir. Az kullanılmış bu suları filitreleyip bu suyu sadece tuvalet temizliğinde kullanarak su tasarrufu sağlamış oluyoruz." dedi.

        Bu sistemin örneklerinin kullanılmaya başlandığını ancak onların bireysel olduğunu, tasarladıkları sistemin ise komple bir binanın tesisatına uygulanabileceğini vurgulayan Karagülmez, şöyle devam etti:

        "Bir kullanımda klozetlerde yaklaşık 9 litre su kullanılmış oluyor. Bu sistemle bir kullanımda 9 litre su tasarrufu sağlanmış oluyor. Okul, alışveriş merkezleri gibi insanların çok olduğu yerlerde günde kabaca bin kişinin kullandığı bir sistemde yaklaşık 9 bin litrelik bir su tasarrufu sağlanmış oluyor. Bunu aylık ve yıllık kullanıma vurduğumuz zaman muazzam bir su tasarrufu sağlanmış oluyor."

        - Kuraklık göz önüne alınarak projenin desteklenmesi isteniyor

        Küresel ısınma ve kuraklık gibi konuların konuşulduğu bir dönemde sistemin süratle devreye alınarak devletin bu sistemleri desteklemesi gerektiğinin altını çizen Karagülmez, "İklim değişikliklerinin olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman su tasarrufunun önemi çok daha öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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